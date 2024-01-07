نيودلهي 25 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 07 يناير 2024 م واس
وصلت المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس إلى وجهتها أمس، مما يمثل إنجازًا فضائيًا آخر بعد الهبوط الناجح لمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، العام الماضي.
وذكرت وكالة الفضاء الهندية أن “المركبة الفضائية “اديتيا-إل1” التي انطلقت في سبتمبر الماضي، وصلت إلى نقطة تبعد 1.5 مليون كيلومتر (932 ألف ميل) عن الأرض، حيث يعدّ الموقع جزءًا من مسافة تصل إلى 150 مليون كيلومتر بين الأرض والشمس.
وأصبحت الهند أول دولة تتمكن من إنزال مركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2023، بعد أن انتهت محاولة روسيا للهبوط على سطح القمر في نفس المنطقة بعدم النجاح؛ بسبب عطل في المحرك.
- إبرام اتفاقيات إيصال الخدمة الكهربائية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
- الأرجنتين والوكالة الدولية للطاقة الذرية تشاركان في مهمة علمية بالقطب الجنوبي للكشف عن التلوث البلاستيكي
- مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وبيلاروسيا
- اقتران القمر والزهرة وقلب العقرب
- علماء يطورون روبوتاً صغيراً لاستخدامات الطب الدقيق
- أكثر من 230 قطعة أثرية نفيسة من السعودية في متحف القصر الإمبراطوري بقلب بكين
- رابطة العالم الإسلامي تطلق «عريضة عاجلة» لإحلال السلام بغزة
- خلال استقبال في المخيم الشتوي بالعلا تناول المسائل المشتركة وأوجه التعاونولي العهد تباحث مع رئيس وأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي
- المركبة الفضائية الهندية لمراقبة الشمس تصل إلى وجهتها
- “وزير الصناعة”: حريصون على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد