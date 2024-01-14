تشانغتشون 14 يناير 2024 (شينخوا) نجحت شركة صينية تجارية للأقمار الصناعية مؤخراً في تحقيق اتصالات ليزرية بين الأقمار الصناعية في المدار بسرعة 100 جيجابت في الثانية.
وتم نقل البيانات بين قمرين صناعيين من طراز جيلين-1، ليتم بنجاح بعدها تنزيل البيانات النهائية على الأرض. وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترسل فيها البلاد صوراً عالية الوضوح للاستشعار عن بعد بين الأقمار الصناعية بهذه السرعة العالية.
وأرسلت شركة تشانغقوانغ المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية أكثر من 100 قمر صناعي من طراز جيلين-1 إلى المدار لتشكيل مجموعة تجارية للأقمار الصناعية، وأجرت عمليات تحقق تكنولوجية رئيسية للاتصالات الليزرية بين هذه الأقمار الصناعية منذ عام 2021.
وقال شينغ سي روي، الموظف التقني في الشركة، إن الاتصالات الليزرية بين الأقمار الصناعية تهدف إلى إقامة ترابط للمعلومات بين الأقمار الصناعية وتحسين سرعة تبادل المعلومات، وهو أمر ضروري لشبكات الأقمار الصناعية واسعة النطاق.
وسبق للشركة أن حققت اتصالات ليزرية بين الأقمار الصناعية بسرعة 10 جيجابت في الثانية، واتصالات ليزرية بين أقمار صناعية والمحطة الأرضية.