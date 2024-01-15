اختارت ناسا طاقمًا مكونًا من أربعة متطوعين للمشاركة في رحلة محاكاة إلى المريخ داخل موطن في مركز جونسون للفضاء التابع للوكالة في هيوستن.
سيدخل أبهيشيك بهجت، كاماك عبادي، سوزان هيلبيج، وأريانا لوتسيك إلى منشأة HERA (أبحاث الاستكشاف البشري التناظرية) الأرضية يوم الجمعة، 26 يناير، للعيش والعمل مثل رواد الفضاء لمدة 45 يومًا خلال مهمة المحاكاة إلى الكوكب الأحمر. . وسيخرج أفراد الطاقم من المنشأة في 11 مارس بعد “عودتهم” إلى الأرض. يتوفر متطوعان إضافيان كأعضاء طاقم احتياطي.
دون مغادرة الأرض، يسمح HERA للعلماء بدراسة كيفية تكيف أفراد الطاقم مع العزلة والحبس وظروف العمل التي سيواجهها رواد الفضاء خلال مهام رحلات الفضاء المستقبلية. سيقوم أعضاء الطاقم بمهام علمية وتشغيلية ومهام صيانة بينما يواجهون تأخيرات في الاتصال مع العالم الخارجي لمدة تصل إلى خمس دقائق أثناء “اقترابهم” من المريخ.
وسيشارك الطاقم الجديد في 18 دراسة حول صحة الإنسان طوال مهمة المحاكاة. ستقوم التجارب بتقييم الاستجابات النفسية والفسيولوجية والسلوكية لأفراد الطاقم على بعد ملايين الأميال من كوكبهم الأصلي. هناك عشر دراسات جديدة بالنسبة لـ HERA، بما في ذلك سبع دراسات أجراها علماء من خارج الولايات المتحدة. وتأتي هذه الدراسات الدولية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات العربية المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA).
تمثل المهمة القادمة الأولى من بين أربع مهمات محاكاة إلى المريخ سينفذها الباحثون باستخدام HERA في عام 2024. وستشمل كل مهمة طاقمًا مختلفًا مكونًا من أربعة متطوعين باحثين يشبهون رواد الفضاء. ومن المقرر أن تنتهي المهمة النهائية في 16 ديسمبر.
الطاقم الأساسي
ابهيشيك بهجت
أبهيشيك بهجت هو مهندس كهربائي بحثي في مختبر أبحاث وهندسة المنطقة الباردة التابع لمركز أبحاث وتطوير الهندسة التابع للجيش الأمريكي.
حصل بهجت على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة ناجبور في الهند، ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية كاليفورنيا في نورثريدج، ودرجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة أمريكا الشمالية في فيرفاكس بولاية فيرجينيا. وهو يسعى حاليًا للحصول على درجة الماجستير في أنظمة الفضاء من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن.
بدأ بهجت العمل كمستشار في شركة Samsung Telecom America، مما مهد الطريق لأدوار استشارية لاحقة مع Qualcomm وSprint. ثم خدم في الجيش الأمريكي. وعندما خرج من الخدمة الفعلية، أصبح مهندس إلكترونيات في إدارة الطيران الفيدرالية.
حصل بهجت على وسام الثناء العسكري ويظل جنديًا احتياطيًا في الجيش. ويستمتع في أوقات فراغه بالمشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال وركوب الدراجات النارية.
كاماك عبادي
كاماك عبادي هو تقني الروبوتات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا. وهو عضو في فريق عمليات رحلات الفضاء المسؤول عن إدارة مركبة ناسا المثابرة على المريخ. تدعم عبادي أيضًا برنامج Artemis التابع لناسا ومهمة Mars Sample Return Mission من خلال العمل الذي ساعد في تطوير الخرائط المدارية وخوارزميات الملاحة للهبوط الموجه والهبوط الدقيق للمركبات الفضائية المستقلة على القمر والمريخ.
ولد عبادي في طهران، إيران، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2010، مدفوعًا بطموح حياته للانضمام إلى وكالة ناسا. حصل على الدكتوراه في الروبوتات من جامعة سانتا كلارا في كاليفورنيا. حصل على زمالة الدكتوراه من مختبر الدفع النفاث في عام 2017 وساعد في تطوير أسطول من الروبوتات المستقلة لاستكشاف البيئات الجوفية المجهولة.
أكملت عبادي أبحاث ما بعد الدكتوراه بشكل مشترك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا ومختبر الدفع النفاث. قام بتطوير خوارزميات تتحكم في الالتحام في الفضاء والتلاعب بالأجسام الفضائية غير المتعاونة، مثل الأقمار الصناعية والكويكبات.
في أوقات فراغه، يشارك عبادي كعضو مجلس إدارة في منظمة غير ربحية ملتزمة بتعطيل دائرة الفقر من خلال التعليم. إنه يدافع عن تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ويشارك كمتواصل في مجال الفضاء والعلوم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. إنه يستمتع بقضاء وقت ممتع مع عائلته، والعزف على الجيتار، والمشاركة في الألعاب الرياضية، والحفاظ على روتين صارم للياقة البدنية، وتعلم قيادة الطائرات الخاصة.
سوزان هيلبيج
صورة سوزان هيلبيج سوزان هيلبيج، من دورهام بولاية نورث كارولينا، هي طبيبة مساعدة تركز على طب الفضاء الجوي والأداء البشري في البيئات المعزولة والمحصورة. أكملت تدريبها الأكاديمي في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا، حيث تخصصت مرتين في علم الأحياء وعلوم الأرض والمحيطات قبل أن تحصل علىدرجة الماجستير في دراسات مساعد الأطباء من كلية الطب بجامعة ديوك.
قادها شغف هيلبيج بالاستكشاف إلى متابعة الأبحاث في المواقع الميدانية النائية عندما كانت طالبة جامعية، وأخذتها عبر العالم لتنفيذ مشاريع مختلفة. وعلى وجه الخصوص، سافرت إلى قرية تسينجواريفو، بمدغشقر، حيث جمعت بيانات عن التجمعات البرية لحيوان الليمور الوحيد المعروف بأنه يدخل في حالة سبات. قبل التخرج، عمل هيلبيج كمنسق للأبحاث السريرية في علم الأعصاب مع التركيز على تحفيز الدماغ غير الجراحي. عملت بعد ذلك كمساعد طبيب في قسم الطوارئ بجامعة ديوك.
يتمتع هيلبيج بخبرة في محاكاة البيئات القاسية في غرف الضغط العالي في مركز طب الغوص بجامعة ديوك. بصفته راكبًا متحمسًا للدراجات، أمضى هيلبيج سنوات في قيادة جولات ركوب الدراجات لمدة أسبوع في أوروبا، مع التركيز الإقليمي على البلقان وشمال إيطاليا. هيلبيج هو رياضي ثلاثي وعشاق عام للهواء الطلق ويستمتع بالمشي لمسافات طويلة والسباحة والغوص.
أريانا لوتسيتش
أريانا لوتسيك هي عالمة ومهندسة في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وهي متخصصة في دعم الأبحاث للحمولات البيولوجية على محطة الفضاء الدولية. على مدى السنوات السبع الماضية، شغلت أدوارًا مختلفة في كينيدي، مع التركيز على النباتات والحيوانات وتصميم الأجهزة.
قبل عملها في كينيدي، تطوعت لوتسيك في برامج الحفاظ على السلاحف وإعادة تأهيلها في مركز شفاء السلاحف البحرية في حديقة حيوان بريفارد. عملت أيضًا كمرشدة قوارب الكاياك لجولات الإضاءة الحيوية في Indian River Lagoon في فلوريدا.
حصلت لوتسيك على درجة البكالوريوس في الاتصالات من الحرم الجامعي العالمي لجامعة ميريلاند أثناء إقامتها في اليابان، وحصلت على درجة الماجستير في أنظمة الفضاء من معهد فلوريدا للتكنولوجيا. وهي تسعى حاليًا للحصول على درجة ماجستير أخرى في معهد فلوريدا للتكنولوجيا، مع التركيز على البيولوجيا البحرية وعلم الأحياء الفلكي. تستمتع في أوقات فراغها بالعمل التطوعي في برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتدريب كرة القدم للشباب، والذهاب إلى الشاطئ مع عائلتها.
طاقم احتياطي
غريغوري كونتريراس
جريجوري كونتريراس، اللفتنانت كوماندر جريجوري “جي إم” كونتريراس هو مخطط ومحلل برمجة الميزانية لقسم التكامل والبرمجة بالبحرية الأمريكية. وهو من مواليد بليزانت هيل، كاليفورنيا.
خلال السنوات العشرين التي قضاها في البحرية، عمل كونتريراس كضابط حرب سطحية على متن السفينة يو إس إس تشافي في بيرل هاربور، هاواي. شغل أيضًا منصب مهندس أنظمة الفضاء والممثل الفني في مكتب الاستطلاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الأمريكية وكمستشار هندسي وفني ولوجستي نيابة عن الولايات المتحدة للبحرية الملكية السعودية.
حصل كونتريراس على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية والهندسة الميكانيكية عام 2007 من جامعة أيداهو في موسكو. وفي عام 2013، حصل على درجة الماجستير في هندسة الملاحة الفضائية من كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري، كاليفورنيا. وركزت أطروحته للماجستير على التحكم في الفضاء والروبوتات. كما حصل أيضًا على درجة الماجستير الثانية في الإدارة الهندسية من جامعة فرجينيا للتكنولوجيا في فيرفاكس عام 2017.
لدى كونتريراس وزوجته ثلاث بنات – لوسيا وألكسندرا وكلير – وقطة اسمها ميمي. تشمل شغفه اللعب مع بناته، والغوص، وركوب الأمواج، وأخذ فترات راحة طويلة في الطبيعة مع السيارة الترفيهية العائلية.
كارلي دومينيكو
كارلي دومينيكو هي عالمة أعصاب من سان أنطونيو، تكساس. حصلت على الدكتوراه في كلية بايلور للطب، حيث درست الدوائر العصبية في نماذج حيوانية من الحمام إلى الفئران لأبحاث متخصصة في التعلم والذاكرة. وقد عرضت أعمالها من خلال محاضرات في المؤتمرات والجامعات وورش العمل، ونشرت في العديد من المجلات.
سعيًا وراء التواصل العلمي المؤثر، يعمل دومينيكو كمدير للبرمجة الأكاديمية والمهنية لشبكة Psychedelics بين الكليات. قام دومينيكو أيضًا بتدريس دورات وبرامج في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للطلاب في المدارس المتوسطة والثانوية والكليات.
حصل دومينيكو على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف من جامعة تكساس إيه آند إم، كوليج ستيشن. تدربت في جونسون، حيث قامت بالتحقيق في إدراك رواد الفضاء والنوم في رحلات الفضاء طويلة الأمد. تضمنت أبحاث أطروحتها دراسة مستقلة تبحث في الالتهاب والألم المزمن لدى البشر.
حصلت مؤخرًا على شهادتها كمدربة لليوجا. وفي أوقات فراغها، تقوم بالتدريس في مركز الشيخوخة في مجتمعها، حيث تتطوع من خلال قيادة الأنشطة وتقديم وجبات الطعام. تعيش دومينيكو في كليفلاند مع زوجها والمسترد الذهبي وقطتين. تستمتع بالموسيقى الحية والمشي لمسافات طويلة واليوغا والطبخ وكرة القدم.