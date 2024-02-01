بريدة 20 رجب 1445 هـ الموافق 01 فبراير 2024 م واس
تشارك أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة متخصصة في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية في ملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث تحت عنوان “فرصتي 3″، الذي تنظمه إمارة المنطقة بالشراكة مع عددٍ من الوزارات والهيئات المعنية، خلال الفترة من 31 يناير حتى 3 فبراير 2024م، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
ويأتي الملتقى ضمن غايات وأهداف رؤية المملكة 2030، بأهمية توعية وتعريف الشباب في المنطقة بالمجالات التي تساعدهم على التدريب والتأهيل والتوظيف وريادة الأعمال، كما يعد نافذة تفتح للشباب وتقدم لهم الفرص بجميع أنواعها.
ويهدف الملتقى إلى تعريف الشباب والفتيات بالفرص بالمنطقة، وبالجهات الداعمة لرواد ورائدات الأعمال، و الالتقاء بالخبراء والمختصين في مجالات التدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية، وتحديد ميول الشباب ورغباتهم لمساعدتهم على الاختيار الأمثل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لرواد الأعمال بالمنطقة، كما سيتضمن أكثر من 40 دورة تدريبية وورش عمل، ويشارك فيه 30 مستشاراً خبراتهم لزوار الملتقى في جميع المجالات المختصة بالتدريب والتوظيف وريادة الأعمال والتجارة الإلكترونية
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