القاهرة 2 فبراير 2024 (شينخوا) أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الجمعة انخفاض إيرادات القناة خلال يناير 2024 بنسبة 46% لتصل إلى 428 مليون دولار بسبب الأحداث الجارية في البحر الأحمر.
وقال ربيع في تصريح لقناة (on) الفضائية المصرية إن عدد السفن التي عبرت قناة السويس خلال يناير 2024 بلغ 1362 سفينة مقارنة بـ2155 سفينة في يناير 2023 بنسبة انخفاض 36%.
وأضاف المسؤول المصري أن إيرادات القناة خلال الشهر المذكور بلغت 428 مليون دولار مقابل 804 ملايين دولار في يناير 2023 بنسبة انخفاض 46%.
وأشار إلى أنه عقد اجتماعات مختلفة مع المسؤولين بغرفة الملاحة الدولية ورؤساء الشركات والتوكيلات العالمية للوصول إلى مخرج للأزمة الحالية التي تمر بها القناة لأول مرة.
ونوه بأن هيئة قناة السويس أصبحت تقدم خدمات لم تكن موجودة من قبل للتسهيل على الشركات والسفن التى تعبر البحر الأحمر، وتوقع زيادة عدد السفن العابرة بالقناة بعد حل الأزمة.