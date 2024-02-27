الخرج 16 شعبان 1445 هـ الموافق 26 فبراير 2024 م واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونيابة عنه، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، أعمال منتدى الخرج الصناعي، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بتطوير القطاع الصناعي، ودعم الصناعة المحلية، منوهاً بالدعم والرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمنتدى الخرج الصناعي.
وأشاد سمو المحافظ بالجهود التي بذلتها غرفة الخرج والعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تحقق المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً بالدور الكبير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية, والوزارات والهيئات التي أسهمت وشاركت في أعمال المنتدى.
يذكر أن المنتدى يمتد حتى 29 فبراير، ويصاحبه ورش عمل ودورات تدريبية وجلسات حوارية متخصصة بمشاركة من 137 شركة, وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، ويشهد تجمعاً للشركات الصناعية ذات القيمة الاقتصادية العالية والتي تقوم بدور كبير في الاقتصاد السعودي والناتج المحلي, إضافةً إلى توفير مايقارب 1600 فرصة وظيفية تم توفيرها من قبل الشركاء بالتعاون مع غرفة الخرج.
حضر التدشين معالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية الأستاذ محمد الماضي, ومعالي رئيس الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان, وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.