الرياض 21 شعبان 1445 هـ الموافق 02 مارس 2024 م واس
أصدرت وزارة الثقافة، اليوم، تقويم فعاليات المنظومة الثقافية للعام الجاري ٢٠٢٤م، والذي يضم فعاليات منوّعة، تقام في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف كافة شرائح المجتمع.
وأتاحت الوزارة التقويم لعموم المجتمع من خلال الرابط الإلكتروني: https://www.moc.gov.sa/Modules/Pages/Publications/Scientific-Evidence-Publications .
واحتوى التقويم على عددٍ من الفعاليات التي تنظمها كيانات المنظومة الثقافية من أبرزها فعالية موسم رمضان، وفعالية بين ثقافتين، وفعالية أسبوع الرياض الموسيقي، ومهرجان الوليمة للطعام السعودي، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، إلى جانب مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومعرض المخطوطات، وأسبوع الرياض للأزياء، وفعالية ترحال، وفعالية الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان)، وأوبرا زرقاء اليمامة، ومؤتمر الإستدامة، ومنتدى الأفلام السعودي، ومعرض عطور الشرق.
وتسعى وزارة الثقافة إلى أن يكون هذا التقويم مرجعاً رئيسياً للجهات والأفراد في المملكة، للتعريف بأنشطة وفعاليات القطاعات الثقافية ومواعيدها ومواقعها، وإتاحة معلوماتها لأوسع شريحة من الجمهور والمهتمين، وذلك بهدف إشعارهم المسبق بهذه الفعاليات، ومساعدتهم على تنسيق وتخطيط زيارتهم لها منذ وقت مبكر.
ويعد التقويم الثقافي إصداراً شاملاً يُغطي نشاط المنظومة الثقافية وفعالياتها ومهرجاناتها خلال عام كامل، ويعكس حجم الحراك الثقافي الذي تقوده وزارة الثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف من خلاله إلى تطوير كافة القطاعات الثقافية الفرعية بمساراتها الإبداعية المتنوعة.
- ليلة ثقافية عن الرحل عبد العزيز البابطين في الرياض
- التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الفاو في مصر
- ضبط عدداً من مدعي الطب ومخالفي المهن الصحية
- وزارة الثقافة تصدر تقويم فعاليات المنظومة الثقافية لعام ٢٠٢٤
- ملتقى الأعمال السعودي الألباني يؤسس لشراكة اقتصادية جديدة
- الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ”حسين الجسمي”: أنت أخويا ووجودك معانا رسالة
- “الصحوة” وماذا تعني بعد مهاجمتها بكلمة وزير الطاقة؟
- معرض الدفاع العالمي 2024 يحتفي بدور المرأة في صناعة الدفاع
- المرأة السعودية تشارك بجناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي
- اللبنانية فرح دخل الله أول عربية تتولى منصب الناطق الرسمى لـ”الناتو”