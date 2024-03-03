في ندوة ” عبدالعزيز البابطين رمز العطاء الثقافي و الإنساني ” ؛ تحدث ليلة البارحة كل من معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الإعلام السابق و الأستاذ محمد رضا نصر الله المثقف و الكاتب المعروف و الدكتور فواز اللعبون الأكاديمي و الشاعر المعروف و الصديق الدكتور عبدالله الحيدري نيابة عن أ. محمد مصطفى أبو شوارب كل منهم تناول شخصية الفقيد ، تلك الشخصية الشاملة في اهتماماتها الثقافية و الإنسانية من زاوية محددة ، إن ما قدمه المشاركون البارحة هو ملامح لمنصة عطاء على المستوى الإنساني ؛ و مما زاد الندوة جمالاً و بهاء ، إدارة المبدع الدكتور زياد الدريس أمين عام مركز عبدالله بن ادريس الثقافي