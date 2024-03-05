الرياض 23 شعبان 1445 هـ الموافق 04 مارس 2024 م واس
اختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ملتقى الربيع التدريبي 2024، الذي نظمته بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، خلال الفترة (23 فبراير- 4 مارس 2024م) في الرياض، بمشاركة 187 طالباً وطالبةً من جميع مراحل التعليم العام، وذلك بحضور الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، ووكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد بن عواض الحربي.
وأقيم الملتقى، الذي يأتي ضمن “برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية”، على مدى 11 يومًا؛ بإجمالي نحو (56) ساعة تدريبية لكل مجموعة، البالغ عددها (15) مجموعة تدريبية، لتأهيل (187) طالباً وطالبةً من (11) إدارة تعليمية من مراحل التعليم العام، تم ترشيحهم من مختلف المدارس ( 83 حكومي – 55 أهلي – 49 تعليم أجنبي) للمشاركة في المسابقات العلمية الدولية.
وتم خلال الملتقى، استكمال البرنامج التدريبي التأهيلي، لإعداد وتدريب الطلاب والطالبات في مواد (الرياضيات، العلوم، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، المعلوماتية)، ورفع مستوى الأداء في الاختبارات التأهيلية، ومن ثمَّ الترشيح لمرحلة ملتقى الصيف، وقام على تدريب المشاركين (20) مدرباً ومدربةً من أفضل الكفاءات الوطنية والدولية، وأشرف عليهم (15) مشرفًا ومشرفة من الكوادر والخبرات الوطنية.
وجرى خلال الحفل الختامي الذي استضافه مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، تكريم الطلبة الأوائل في ملتقى الربيع 2024 وعددهم (37) طالبًا وطالبة، حيث حصل على الميداليات الذهبية (7) والفضية (12) والبرونزية ( 18) كما تم تكريم الشركاء الداعمين لبرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية.
وجاء الملتقى في إطار الاستعداد لمشاركة المملكة في المسابقات العلمية الدولية المقبلة في تخصصات الرياضيات، العلوم، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، المعلوماتية، وضمن استكمال البرنامج التدريبي الذي وضعته إدارة المسابقات بمؤسسة “موهبة”؛ لإعطاء الطلاب والطالبات جرعات جديدة من المواد التدريبية التي أعدها خبراء الفرق العلمية بالإدارة، حسب خطة زمنية تستهدف تأهيل هؤلاء الموهوبين والموهوبات لتمثيل الوطن في المسابقات الدولية.
وأكدت الهزاع أن هذا الملتقى يقام بشراكة إستراتيجية بين موهبة ووزارة التعليم، وأوضحت أن مثل هذه الملتقيات العلمية تتيح للطلاب والطالبات المشاركين فيها التدريب على مواد علمية مقدمة على أيدي نخبة من أفضل المدربين؛ لرفع مستواهم، ليس فقط بهدف المشاركة في المسابقات الدولية، وإنما لإعداد جيل مؤهل من العلماء، لدفع عجلة التطور والتنمية في المملكة، وفق رؤية المملكة 2030.
ويُعد ملتقى الربيع 2024، المحطة الثانية من رحلة الطالب في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، حيث يتأهل الطلبة المتميزون إلى هذا الملتقى من ملتقى الشتاء الماضي، ويواصلون التدريب في التخصصات المستهدفة، على موضوعات أكثر عمقاً وتركيزاً، كما أنه المحطة الأولى للطلبة المرشحين من مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية التي تمت نهاية العام 2023م.
يشار إلى أن عدد الطلبة المرشحين للمشاركة في مختلف التخصصات العلمية بالملتقى توزع كالتالي: 33 طالبًا في الرياضيات، 47 في المعلوماتية، 23 في الكيمياء، 20 في الفيزياء، 23 في الأحياء، و41 في العلوم.
وعلى مدار السنوات الماضية، تمكن طلبة المملكة من الفوز بأكثر من 610 ميداليات وشهادات تقدير في الأولمبيادات الدولية، مما يعكس الكفاءة العالية لمواهب الوطن في المحافل الدولية، والجهود التي تبذلها “موهبة” في إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للمنافسة فيها.