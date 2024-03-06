في قلب الرياض، تلتقي رؤى التكنولوجيا والابتكار على أرض الواقع في مؤتمر «ليب 2024»، الحدث العالمي البارز الذي يعكس طموح المملكة العربية السعودية نحو مستقبل رقمي مزدهر. وسط هذا التجمع العالمي للمبتكرين والمفكرين والمستثمرين، تبرز «أرامكو» السعودية بمشاركة فعالة يقودها المهندس أمين بن حسن الناصر كشخصية بارزة في عالم الأعمال. من خلال هذا الحدث، تسلط «أرامكو» الضوء على مساهماتها القيمة في مجال الابتكار الرقمي، لا سيما في قطاع الطاقة.
«أرامكو ميتا برين»: الثورة الرقمية في قطاع الطاقة
في خطوة تؤكد ريادتها التكنولوجية، كشفت «أرامكو» عن «أرامكو ميتا برين»، نموذج الذكاء الاصطناعي العملاق الذي يُعد ثمرة سنوات من البحث والتطوير. يعتمد هذا النموذج على بيانات ضخمة تراكمت عبر تسعة عقود من عمليات الشركة، ويمثل استثماراً استراتيجياً في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الكفاءة ودعم الابتكار عبر مختلف أعمال الشركة.
المختبر السعودي للابتكار الرقمي المتسارع… شراكة نحو المستقبل
في ضوء تعزيز الاقتصاد الرقمي، أعلنت «أرامكو» عن إطلاق المختبر السعودي للابتكار الرقمي المتسارع، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. يهدف هذا المختبر إلى دعم البحث وتطوير المنتجات وبناء المشاريع الرقمية، مما يعزز قدرات الابتكار الوطني ويسهم في تطوير الصناعات والخدمات.التزام بالمستقبل… الريادة الرقمية في قطاع الطاقة
تحدث المهندس أمين الناصر عن التزام «أرامكو» بالمساهمة في مؤتمر «ليب 2024» كمنصة عالمية لإطلاق مبادراتها التقنية. وأكد على الدور الذي يلعبه «أرامكو ميتا برين» في تعزيز الإنتاجية وتطوير طرق العمل، مشيراً إلى الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحقيق التحول الرقمي. كما أشار إلى الفوائد المتعددة للمختبر السعودي للابتكار الرقمي المتسارع في تعزيز المنظومة الرقمية الوطنية ودعم الشركات السعودية لتحقيق التميز في صناعاتها.
يمثل مؤتمر «ليب 2024» نقطة تحول في رحلة الابتكار التكنولوجي بالمملكة، بمشاركة فاعلة من «أرامكو» السعودية التي تتقدم الصفوف في دعم الابتكار الرقمي. من خلال «أرامكو ميتا برين» والمختبر السعودي للابتكار الرقمي المتسارع، تسهم «أرامكو» في رسم ملامح مستقبل الطاقة والابتكار الرقمي، مؤكدة على دورها الريادي في تحقيق التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي بالمملكة.