الرياض 6 مارس 2024 (شينخوا) أعلنت شركة هواوي توقيع مذكرة تفاهم مع جامعات سعودية، في مؤتمر ومعرض (ليب 24) في الرياض، لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة.
وبحسب بيان صحفي لشركة هواوي أمس (الثلاثاء)، فأن تنمية القدرات الرقمية سيكون بالاعتماد على برامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير أحدث التقنيات للجامعات، ومنها جامعة الملك خالد وجامعة جدة وجامعة شقراء، للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم.
من جانبه، أعرب ليام تشانغ رئيس مجلس الادارة لشركة (هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة) عن سعادته بالتعاون مع الجامعات السعودية كجزء من جهود الشركة المتواصلة لدعم الجامعات في المملكة ورعاية المواهب التقنية للمساهمة في تلبية متطلبات القطاع التقني ورفده بالكوادر التي تتمتع بالكفاءة.
وأكد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي رئيس جامعة الملك خالد “الاقبال الكبير للشباب الموهوبين في المملكة على التدريب في مجالات التقنيات الحديثة”.
وتابع “نحن واثقون من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح التي نطمح إليها”.
وينظم (ليب 24) الذي انطلقت أعماله يوم الاثنين الماضي ويستمر حتى يوم غد (الخميس)، في نسخته الجديدة بحضور يتجاوز 200 ألف زائر، وبتواجد أكثر من 1800 جهة عارضة، وأكثر من 1100 متحدث، وأكثر من 668 شركة ناشئة، على مساحة تتجاوز 138 ألف متر مربع.