ازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء الأحد بمناسبة حلول شهر رمضان، في سابقة على المستوى الوطني وفقا للسلطات والإعلام المحلي.
وكشف رسميا عن لافتة كبيرة كتب عليها “رمضان مبارك” وعرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساء تمت خلاله إضاءة شارع للمشاة بوسط المدينة يعج بالمطاعم والمقاهي.
وتأتي هذه المبادرة من عضو المجلس البلدي عمر شحاتة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس. وأوضح لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه” أنه استلهم خطوته من مدينة لندن التي أضاءت شوارعها للمرة الأولى خلال شهر رمضان العام الماضي.
وردا على انتقادات حزب البديل من أجل ألمانيا، قال “كثيرون في فرانكفورت متحدون ضد اليمين المتطرف ومعاداة السامية والعنصرية المعادية للمسلمين”.