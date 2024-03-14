14/03/2024   9:26 ص

سمو ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء وغادر المدينة

+ = -
359

المدينة المنورة 04 رمضان 1445 هـ الموافق 14 مارس 2024 م واس
زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المسجد النبوي، وأدى الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وغادر سموه المدينة مودعا بالحفاوة https://portalcdn.spa.gov.sa/backend/original/202403/7HoTvEW0SutOKADuc1Hyi3aq0mGYwdKArSaHe5s0.jpg

سمو ولي العهد يزور المسجد النبوي ومسجد قباء وغادر المدينة

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1947662.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة