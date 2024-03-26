لبّت المؤثرة لبنى عبد العزيز الخالدي للسنة الثانية على التوالي في لندن دعوة خاصة من المنظمة العربية London Arabia ، وذلك لحضور حفل توزيع جوائز المرأة العربية للعام 2024، حيث يمثّل حضور لبنى في هذا النوع من الفعاليات، تعزيزاً لرسالتها في تفعيل دور المرأة العربية في العالم، وتمكينها في مختلف المجالات.
وبالمناسبة تحدثت لبنى عبد العزيز عن مدى حرصها على تلبية الدعوة وحضورها في هذا الحدث العربي العالمي، لدعم جميع النساء اللواتي يتميزن بقصص نجاح خاصة بهن ، سواء أكانت على الصعيد الشخصي او المهني . وقالت إنّه يتم منح هذه الجائزة وفقاً لمعايير عالمية محدّدة ، تساهم في وضع المرأة العربية في المكانة المستحقة أمام أعين العالم.
وأضافت لبنى قائلة، أنها تشعر بالفخر حينما ترى نساء المملكة العربية السعودية يتوّجن ويكرمن في مثل هذه المحافل الدولية ، والتي مثّلتها هذا العام صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة الفيصل كونها تشكّل نموذجاً مثالياً وواقعياً حول رؤية المملكة ، مما يضع المرأة السعودية في موقع الريادة العالمية.
ومن الجدير بالذكر أن لبنى عبد العزيز الخالدي بدأت في الظهور كمؤثرة سعودية عربية تركّز جهودها في مجال تمكين المرأة العربية وتسليط الضوء على تحديات النساء العربيات. لتنطلق في الإعلام كواحدة من أهم الإعلاميات في السعودية التي صنعت لأسمها مكاناً في سماء الأعلام والان تنتظر لبنى عبدالعزيز الخالدي انطلاق مسيرتها كممثلة سعودية بعد ان تم عرض أعمال قوية لها من إنتاج شاشة MBC مسلسل بيت العنكبوت ومسلسل الخريف في قلبي