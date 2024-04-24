رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء حفل تدشين توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني م. صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة «مطارات» القابضة رئيس مجلس مديري شركة مطارات الدمام م. محمد بن عبدالله المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام م. محمد بن علي الحسني.
كما تشهد محافظة الرس غدا الأربعاء تدشين مشروع مطار غرب القصيم والذي يعد إضافة حقيقية لقطاع الطيران بالمنطقة، ويشكل افتتاح المطار بمرافقه ومكوناته المختلفة نواة لأنشطة طيران مستقبلية واعدة
ويأتي هذا المشروع بدعم من إمارة منطقة القصيم ممثلة بلجنة تنمية الاستثمار وبمبادرة مجتمعية نوعية من الغرفة التجارية بالرس الجهة القائمة على تنفيذ المشروع، فيما سيتولى نادي الطيران السعودي تشغيل وإدارة المطار.
ويقع مشروع مطار غرب القصيم بمحافظة الرس بموقع متميز ومساحة شاسعة مع وجود آفاق وخطط توسعية مستقبلية لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات والأنشطة المختلفة المقدمة لأصحاب المصلحة.