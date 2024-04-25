المدينة المنورة 16 شوال 1445 هـ الموافق 25 أبريل 2024 م واس
تُنظِّم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، خلال الفترة من 20 وحتى 27 من شهر شوال الجاري، “مهرجان الثقافات والشعوب” في نسخته الثانية عشرة، بمشاركة أكثر من 170 جنسية من طلبة الجامعة يتحدثون بأكثر من 50 لغة، وذلك بشارع الثقافات بمقر الجامعة.
ويعدّ المهرجان ظاهرة ثقافية فريدة تنظّمها الجامعة الإسلامية سنوياً, ويحظى بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات, يقدّمون خلاله أبرز ثقافات وتراث وأزياء وتقاليد بلدانهم من خلال أركان مخصصة في المهرجان لكل دولة مشاركة.
ويوفّر المحفل فرصة للتعرّف على مختلف الدول وثقافات الشعوب تحت سقف واحد, ويسعى إلى تعزيز لغة الحوار وتنمية روح التعايش والتعارف, ونشر السلام والمحبة بين مختلف الشعوب والثقافات, وتنمية مبادئ العمل الجماعيبين المشاركين في إبراز ثقافاتهم.
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