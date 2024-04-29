الرياض 28 أبريل 2024 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) أنها ستستضيف النسخة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض في نوفمبر القادم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار وقعت اتفاقية مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار لاستضافة مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر القادم في الرياض.
وأوضحت الهيئة أن استضافة المؤتمر تأتي “في إطار حرص المملكة على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في قطاع الاستثمار، مما يؤكد موقع المملكة بصفته مركز استثمار عالمي للترويج لبيئة الأعمال الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار المختلفة حول العالم”.
ويعد المؤتمر منصة حوار عالمية تجمع نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية وتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية.
ووفق الوكالة، سيسلط المؤتمر الضوء على ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي كبير في ظل رؤية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
يشار إلى أن مؤتمر الاستثمار العالمي هو منتدى تجتمع فيه وكالات ترويج الاستثمار لمناقشة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي قد تؤثر في تدفقات الاستثمارات العالمية، ويتم تنظيمه منذ عام 1995.