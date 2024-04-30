جيزان 21 شوال 1445 هـ الموافق 30 أبريل 2024 م واس
حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز الأول ضمن “الفئة الخامسة” من برنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي “أذكى”، الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.
وسجَّل 11,499 طالبًا وطالبة من تعليم جازان في البرنامج متجاوزين المقاعد المخصصة البالغة 6,000 مقعدٍ في الأولمبياد، الذي يعد مسابقة وطنية تنافسية لطلاب وطالبات المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة، حيث يتنافس المتميزون من الطلاب والطالبات على أساس فردي لحل المشكلات وصقل مهاراتهم المعلوماتية، التي تتمحور حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات، والتي تعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة بتضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
ويهدف الأولمبياد إلى اكتشاف المتميزين من طلبة المدارس، وتشجيعهم لتطوير مهارة التفكير الحسابي وتصميم الخوارزميات واحتضان الناشئين من الطلبة واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة للإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، ونشر ثقافة البرمجة التنافسية البناءة.
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