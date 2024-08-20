واس – الرياض
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع حفر 21 بئرًا متوسط العمق تعمل بالطاقة الشمسية في مناطق أبوجا، وإينوجو، وكانو، وأوسون، وأويو، وكادونا بجمهورية نيجيريا الاتحادية, حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أن الاتفاقية تهدف إلى توفير المياه الصالحة للشرب لكل من البشر والماشية، والحد من الوفيات جراء استهلاك المياه الملوثة، وسد العجز الكبير في المياه بالمناطق المستهدفة من المشروع ، يستفيد منها 105.000 فرد بشكل مباشر.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة عبر المركز لتحسين جودة الحياة وتوفير حلول مستدامة للبيئة والتقليل من انتشار الأمراض والأوبئة في الدول المحتاجة حول العالم.
كما وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروعين تنفيذيين مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المياه الصالحة للشرب في جمهورية مالي؛ بهدف تحسين جودة الحياة من خلال توفير المياه الآمنة والنقية للمجتمعات الأشد احتياجًا, حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب المشروع الأول حفر16 بئرًا أرتوازيًا بعمق 100 متر، وحفر بئر ارتوازية واحدة بعمق 120 مترًا، بالإضافة إلى حفر 5 آبار سطحية بعمق ما بين 20 وحتى 40 مترًا تعمل بالطاقة الشمسية، يستفيد منها 372.304 أفراد.
وأبان الدكتور عبدالله المعلم أن المشروع الثاني يتضمن حفر بئرين أرتوازيين بعمق 100 متر، وحفر 3 آبار سطحية بعمق ما بين 20 وحتى 40 مترًا، إلى جانب بناء دورة مياه واحدة، يستفيد منها 11.330 فردًا.
وتأتي تلك الجهود في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المتعلقة بقطاع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للإسهام في إيجاد مياه صالحة للشرب في الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
من جهة أخرى دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، البرنامج التطوعي الثامن والعشرين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الذي ينفذ خلال الفترة من 17 وحتى 24 أغسطس 2024م، بمشاركة 20 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.
وجرى منذ بدء الحملة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات البصريات، والجلدية، والعلاج الطبيعي، والدعم النفسي، والنساء والولادة، والأطفال، والأسنان، إلى جانب تقديم برامج تعليمية للأطفال والبالغين، وتنمية مهارات الأطفال تحت شعار “أنا أستطيع”، استفاد منه 90 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.