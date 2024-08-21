أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن استئناف برنامج تمويل الزواج للشباب المتزوجين في غضون الشهرين القادمين، بعد توقف مؤقت، وأوضح البنك أن البرنامج سيعود للعمل في أكتوبر المقبل خلال هذا العام مع إدخال تحسينات تهدف إلى تقديم تجربة رقمية متطورة.
وقد ذكر بنك التنمية الاجتماعية أنه خلال هذا العام قدم قروضًا اجتماعية بقيمة 1.6 مليار ريال لدعم بناء الأسر السعودية واستقرارها، بما في ذلك تمويل الزواج الذي استفاد منه أكثر من 36 ألف شاب وشابة، وأضاف أن الجهود الحالية تركز على تحسين البرنامج لضمان تقديم خدمة متميزة.
وقد سبق وأن أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تعليق مؤقت لبرنامج تمويل الزواج بهدف إجراء تحسينات وتطويرات على منتجات التمويل الخاصة بالأفراد، حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لتقديم خدمات تمويلية أكثر فعالية وكفاءة.
حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط للاستفادة من قرض الزواج الذي يقدمه للمقبلين على الزواج وهي كالتالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية
- يجب أن لا يقل دخل المتقدم الشهري عن 12,500 ريال سعودي
- يجب وجود كفيل لا يتجاوز عمره 50 عامًا
- يجب ألا يكون قد مضى على الزواج أكثر من عامين
- يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عامًا ولا يقل عن 18 عامًا
- يشترط أن يكون الزواج الأول للمتقدم، مع استثناء الزواج الثاني في حالة وفاة الزوجة الأولى.
- تقديم الوثائق اللازمة، بما في ذلك وثيقة عقد النكاح
- إضافة الزوجة إلى سجل الأسرة
طريقة التقديم للحصول على التمويل