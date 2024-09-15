وفقا لصحيفة الشرق الاوسط بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال شهر أغسطس (آب) 2024، بارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مقارنةً بشهر يوليو (تموز) 2024.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 في المائة، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.4 في المائة، وفق تقرير الهيئة العام للإحصاء في المملكة.
وارتفع التضخم السنوي في أغسطي مقارنة مع ما ما كان عليه في يوليو (تموز) حين سجل ما نسبته 1.5 في المائة مستقراً عند المستوى الذي سجله في يونيو (حزيران)، والذي يعتبر الأدنى منذ بداية العام.
وبحسب بيانات الهيئة، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7 في المائة في أغسطس، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.8 في المائة. وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أغسطس نظًرا للوزن الذي تشكله هذه المجموعة 21.0 في المائة.