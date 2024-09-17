القاهرة 16 سبتمبر 2024 (شينخوا)
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء (الإثنين) في الرياض مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، حسب ما أعلنت رئاسة الوزراء المصرية.
وعقد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي اليوم بالرياض لقاء مع رئيس الوزراء المصري جرى فيه “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.
وذكرت رئاسة الوزراء المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) أن الأمير محمد بن سلمان “أعلن خلال اللقاء عن قيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى”.
وأعرب عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق البيان.
من جهته، أكد مدبولي خلال اللقاء أن زيارته الحالية للمملكة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الجانبين في شتى المجالات.
ورحب بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية” على المستوى الفني، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها.
وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.
وتعد مصر ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها، وفق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتمثل مصر، بحسب الفالح، أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023.
واختتم رئيس الوزراء المصري اليوم زيارة إلى السعودية كان قد بدأها الأحد، التقى فيها عددا من المسؤولين السعوديين.