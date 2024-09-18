سفر الشهراني – الوكاد
أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “دوائي”، الحملة الوطنية للتوعية بصحة الكلى تحت شعار “كلى نقية”، وذلك ضمن فعاليّات يوم الصيدلي السعودي الذي يوافق العشرين من شهر سبتمبر من كل عام.
وتهدف حملة كلى نقية إلى التوعية بوظائف الكلى والمحافظة عليها بالإضافة إلى الطرق المثلى لتناول الأدوية لمرضى الكلى ومأمونية الأعشاب لمرضى الكلى وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول أدوية مرضى الكلى، وتستهدف الحملة الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين مشاهد ومستفيد عبر حسابات الجمعية في منصات التواصل الاجتماعي، ويشارك فيها أكثر من جهة صحية وتعليمية في مختلف مناطق المملكة.
وتفعَّل “دوائي” الحملة الوطنية للتوعية بصحة الكلى لتوعية المجتمع حول العوامل المرتبطة بإصابة الكلى ومأمونية الأعشاب والأدوية على صحة الكلى، وأهمية ذلك في تحقيق ما استخدم من أجله الدواء، بالإضافة إلى استمرار صحة الكلى في الجسم والمحافظة عليها.
وأوضحت جمعية دوائي أن هنالك العديد من المرضى الذين يعانون من أمراضًا مزمنة مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري ممن هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى جراء عدم الإلتزام بالأدوية أو الإستخدام الخاطئ للأدوية دون استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى،
وحذرت الجمعية من تناول الأدوية والأعشاب بناء على تجربة شخصية، إذ إن بعض الأدوية المتداولة لها أعراض سلبية على صحة الكلى وعلى صحة الإنسان وبعضها الآخر لها نتائج سيئة نتيجة الإفراط في تناولها.
وأوصت باستشارة الطبيب الدائمة والمراجعة الدورية لاسيما مرضى الأمرض المزمنة.
وأبرزت دوائي، دور الصيدلي في أهمية الاستشارة الدوائية الفعالة مما يضمن رفع مستوى الثقافة الصحية لدى المرضى وتحقيق الهدف المرجو من الخطط العلاجية والرعاية المقدمة للمرضى.
وتعد الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي “دوائي”، منظمة غير ربحية تهدف إلى نشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله.
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