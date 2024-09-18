الوكاد – خاص
بتنظيم مشترك من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالمملكة العربية السعودية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض فعاليات الاجتماع التشاوري العالمي والذي شمل خبراء من مقر المنظمة الرئيس في جنيف إضافة إلى ممثلي عدد من الدول الأعضاء.وتستهدف أجندة الاجتماع الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام محاور عدة أبرزها مناقشة مسودة الاستراتيجية العالمية الجديدة للطب البديل والتكميلي والتكاملي للسنوات العشر القادمة ٢٠٢٥ — ٢٠٣٤ و التي من المقرر أن تعتمد في اجتماع مجلس الصحة العالمي في دورته الثامنة والسبعون في العام ٢٠٢٥.
من جهته عبّر سعادة المستشار الدكتور عبدالله بن عبيد العنزي رئيس اللجنة المنظمة للاجتماع عن سعادته بهذا التنظيم وهذه الاستضافة والتي تعكس الدور الريادي للمملكة إقليمياً وعالمياً مقدراً تواجد جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي www.sheikhzayedinternationalawards.com لدورها المحوري في مسيرة تطور ممارسات هذا المجال مؤكداً حرص المجتمعون على تبادل الخبرات والخروج بتوصيات تدفع نحو تطبيق مبادئ
و مفاهيم الرعاية الصحية الشاملة. بدورها قدمت السيدة أمينة الهيدان الرئيس التنفيذي للجائزة شكرها و تقديرها للقائمين على هذه الفعالية الصحية العالمية ممثلاً بسعادة المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالرحمن الصحبي وسعادة الدكتور عبدالله العنزي على انجاح هذا الاجتماع الذي من شأنه الإسهام في الوصول إلى نظام صحي مستدام لجميع دول الإقليم.