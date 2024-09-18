فيينا 17 سبتمبر 2024 (شينخوا)
تعتزم الصين فتح 12 منشأة أبحاث ومنصة اختبارات نووية أمام العلماء الدوليين والمؤسسات الدولية بهدف تعزيز التعاون العالمي، وفقا لما قاله مسؤول صيني بارز هنا يوم الاثنين.
وفي اجتماع عقد على هامش المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ليو جينغ، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الصينية، إن هذه المنشآت والمنصات تشمل المفاعل الصيني للأبحاث المتقدمة، والجيل الجديد من جهاز توكاماك (هوانليو-3)، ومختبر بيشان للأبحاث تحت الأرض.
وتغطي هذه المنشآت مجالات مثل البحوث النووية الأساسية، وإنتاج النظائر، ومحاكاة البيئة النووية، واختبار المعدات، ومعالجة النفايات المشعة والتخلص منها.
عقد الاجتماع أمس الاثنين تحت عنوان “التشارك من أجل التنمية”، ونظمته هيئة الطاقة الذرية الصينية. ويهدف الاجتماع،الذي عقد بمناسبة احتفال الصين بالذكرى السنوية الـ40 لانضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تعزيز التعاون الدولي في البحث والتطوير في التكنولوجيا النووية .
وأثناء مشاركته في الفعالية، قال يوي جيان فنغ، رئيس الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، إن الشركة تهدف إلى تعميق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوسيع التعاون الدولي، معربا عن أمله في أن يساهم فتح منشآت الأبحاث النووية في الصين في تقدم التكنولوجيا النووية على مستوى العالم.
وأشاد ميخائيل تشوداكوف، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الصين في مجال تطوير الطاقة النووية، وسلط الضوء على العلاقة المثمرة وطويلة الأجل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الصينية.
ورحب تشوداكوف بقرار الصين فتح المزيد من من منشآتها الخاصة بالبحث والتطوير في مجال الطاقة النووية، قائلا إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز بشكل أكبر القدرة الفنية للوكالة على دعم الدول الأعضاء فيها.
وفي مساء الاثنين، تشاركت هيئة الطاقة الذرية الصينية وبعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة ولدى المنظمات الدولية الأخرى الموجودة في فيينا، في إقامة حفل استقبال في مقر الأمم المتحدة في فيينا احتفالا بالذكرى السنوية الـ40 لانضمام الصين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحضر الحفل أكثر من 200 مشارك، منهم ممثلون للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبعوثون أجانب إلى فيينا.