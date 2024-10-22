بكين 21 أكتوبر 2024 (شينخوا) انطلقت مؤخرا أعمال الحوار الحضاري لخطة التعاون 10+10 بين الجامعات الصينية والعربية والدورة الأولى لمنتدى “التبادل والاستفادة المشتركة بين الحضارتين الصينية والعربية” في بلدية شانغهاي بشرقي الصين بحضور أكثر من مائة ممثل من 45 جامعة صينية و29 جامعة من الدول العربية، بهدف ضخ زخم جديد في تعزيز التبادلات والتعاون التعليمي بين الجانبين.
وتم تنظيم الفعاليات بشكل مشترك من قبل الاتحاد الكونفوشيوسي الدولي وجامعة شانغهاي للدراسات الدولية ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية والأمانة العامة لآلية تبادل الرابطة الصينية العربية للجامعات، مع دعم من الجمعية الصينية للتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية.
وقال يان تشون هوا، نائب رئيس الجمعية الصينية للتعليم العالي، في حفل الافتتاح إن التعاون التعليمي يعد جزءا مهما من العلاقات الصينية-العربية، وقد تحققت إنجازات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما عزز بشكل فعال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتبادلات الشعبية بين الصين والدول العربية.
وأظهرت البيانات أنه في فترة عامي 2022 و2023، درس في الصين حوالي 20 ألف طالب من 22 دولة عربية، في حين أن عدد الطلاب الصينيين الدارسين في الدول العربية في تزايد مستمر، وتمت تنشئة مجموعة كبيرة من “سفراء الصداقة الشباب”.
وأضاف يان أن إطلاق التعاون بين الجامعات الصينية والعربية في مجال الحوار الحضاري له أهمية بارزة في تعزيز التبادلات بين الحضارات وتعزيز الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية، معربا عن أمله في أن تقوم جميع الجامعات الأعضاء بتعزيز التصميم رفيع المستوى والتخطيط العلمي وإنشاء عدد من مشاريع التبادل الثقافي عالية الجودة بشكل مشترك.
وخلال كلمته، شدد وليد سلامة، كبير مستشاري اتحاد الجامعات العربية، على العلاقات الوثيقة بين الحضارتين الصينية والعربية عبر التاريخ، واصفا مبادرة الحضارة العالمية التي طرحتها الصين بأنها تمثل رؤية عميقة للتعاون بين الشعوب والثقافات، وأنها تأتي في وقت تشتد الحاجة فيه إلى تعزيز التعاون بين المجتمعات الأكاديمية والثقافية في العالم، لا سيما في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وأضاف وليد سلامة أن اتحاد الجامعات العربية، بصفته مظلة تجمع تحتها أكثر من 450 جامعة ومؤسسة تعليمية في العالم العربي، سيواصل التعاون مع الجمعية الصينية للتعليم العالي لتعميق التبادلات في مجالات التعاون الأكاديمي والثقافي وتطوير برامج تعليمية مشتركة وتنفيذ مشاريع بحثية تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية، من أجل خلق مناخ تعليمي يتمتع بالتنوع والشمولية ويتيح فرصا جديدة للأجيال القادمة من الباحثين والعلماء بين الدول العربية والصين.
وسعيا لتعزيز التواصل الثقافي بين الصين والدول العربية، وقعت الجمعية الصينية للتعليم العالي واتحاد الجامعات العربية اتفاقية في شانغهاي في يونيو 2023 لإنشاء آلية تبادل الرابطة الصينية العربية للجامعات وتنفيذ خطة التعاون 10+10 بين الجامعات الصينية والعربية.