تراجعت أرباح شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 15.4% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، لتصل إلى 27.56 مليار دولار، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين البالغة 26.5 مليار دولار.
وعزت الشركة هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال الكيميائيات، وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وفق إفصاح «أرامكو» إلى السوق المالية السعودية (تداول).
كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1.7 في المائة إلى 111.10 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 113.52 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024، متفوقة على توقعات المحللين البالغة 107.6 مليار دولار.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، وهو ما قابله جزئياً انخفاض مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مدفوعةً بشكل رئيس من أرباح الأدوات المشتقة، وانخفاض ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
هذا وقرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح أساسية وأخرى مرتبطة بالأداء بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2024، بواقع 0.4815 ريال للسهم الواحد، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.
وتشمل هذه التوزيعات:
توزيعات الأرباح الأساسية 20.28 ملیار دولار.
توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 10.77 ملیار د
تعلن شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 (تسعة أشهر) https://t.co/jlGsWy2GQT
— Tadawul News (@TadawulFeed) November 5, 2024