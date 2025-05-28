الرياض 27 مايو 2025 (شينخوا) شهد مشروع الطريق السريع TS-8 الجبيل، الذي تنفذه شركة مجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية (الفرع السعودي) اليوم (الثلاثاء) مرحلة مهمة مع تسليم جزء منه وافتتاحه أمام حركة المرور.
ويقع المشروع في مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية من السعودية، ويُعد من مشاريع البنية التحتية الحيوية تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث يربط بين الطريق السريع رقم 95 والمنطقة الصناعية في الجبيل.
ويبلغ طول الطريق الإجمالي 16.835 كيلومتر، وهو مصمم كطريق سريع مزدوج بستة مسارات وبسرعة تصميمية تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة. ويبلغ طول الجزء الذي تم افتتاحه 8.1 كيلومتر، أي ما يمثل نحو 50 بالمائة من الخط الرئيسي.
وقال محمود الذيب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل إن افتتاح الطريق سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري في مدينة الجبيل وتحسين كفاءة النقل وتحقيق منافع ملموسة للمجتمع المحلي بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وأعرب عن رضاه الكبير عن أداء الشركة الصينية في تنفيذ المشروع، مشيدا بجهود الفريق المتميزة، مؤكدا أن الحلول والتقنيات الصينية أسهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية المحلية.
من جهته، قال تشنغ جيون جيه ممثل شركة مجموعة المكتب الثامن عشر للسكك الحديدية الصينية (الفرع السعودي) إن “مشروع الطريق السريع TS-8 الجبيل يعد مثالا بارزا على تعاوننا الطويل الأمد مع العملاء الرئيسيين منذ دخولنا سوق الجبيل في عام 2001. كما يعكس الشراكة المتعمقة بين شركتنا والهيئة الملكية، ويُجسد الصداقة الصينية-السعودية”.
وأضاف “سنواصل الالتزام بمعايير البناء العالية، وسنعمل على إنجاز الأقسام المتبقية من المشروع للمساهمة بشكل أكبر في تطوير البنية التحتية في المملكة”.
ووفقا للشركة، من المتوقع أن يتم تسليم الطريق السريع TS-8 بالكامل وافتتاحه بشكل كامل أمام حركة المرور بحلول شهر سبتمبر من هذا العام.