ووفق النتائج المنشورة في دورية “انتقال الإشارات والمعالجة الموجهة” أظهر العلاج الجديد المسمى “الجسم النانوي A5” نسب نجاح تراوحت بين 70 و90% في التجارب على الحيوانات ونماذج مأخوذة من مرضى سرطان الرئة.

ويمتاز هذا العلاج بصغر حجم الأجسام النانوية مقارنة بالأجسام المضادة التقليدية، ما يسمح لها بالتغلغل في الأنسجة والوصول مباشرة إلى الخلايا السرطانية.

ولزيادة فعاليته، طوّر الفريق نسخة هجينة دمجت الأجسام النانوية مع كبسولات دهنية محملة بالدواء الكيميائي “دوكسوروبيسين” ما مكن من توجيه الدواء للخلايا المصابة فقط، مع حماية الخلايا السليمة والأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب والكلى.

وأظهرت التجارب أن هذه التقنية ضاعفت وصول الدواء إلى الخلايا السرطانية ثلاث مرات مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وخفضت قدرة الأورام على الانتشار والغزو بنسبة تزيد على 50%.