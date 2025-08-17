أعلن باحثون من معهد كوريا لبحوث العلوم البيولوجية والتقنية الحيوية عن تطوير علاج مبتكر لسرطان الرئة يعتمد على أجسام نانوية فائقة الصغر، قادرة على استهداف الخلايا السرطانية بدقة عالية مع تقليل الآثار الجانبية المصاحبة للعلاجات التقليدية.
ويمتاز هذا العلاج بصغر حجم الأجسام النانوية مقارنة بالأجسام المضادة التقليدية، ما يسمح لها بالتغلغل في الأنسجة والوصول مباشرة إلى الخلايا السرطانية.
ولزيادة فعاليته، طوّر الفريق نسخة هجينة دمجت الأجسام النانوية مع كبسولات دهنية محملة بالدواء الكيميائي “دوكسوروبيسين” ما مكن من توجيه الدواء للخلايا المصابة فقط، مع حماية الخلايا السليمة والأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب والكلى.
وأظهرت التجارب أن هذه التقنية ضاعفت وصول الدواء إلى الخلايا السرطانية ثلاث مرات مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي، وخفضت قدرة الأورام على الانتشار والغزو بنسبة تزيد على 50%.