وفقا ل صحيفة الاقتصادية تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطيات معدنية ضخمة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون دولار، موزعة على 48 نوعا من المعادن لم يتم استخراجها بالكامل حتى الآن. يعتبر الفوسفات من أبرز هذه الموارد، حيث تقدر قيمته بمفرده بأكثر من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعادل نحو 7% من الإجمالي العالمي (المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة).
وتشمل الاحتياطيات المعدنية المهمة الأخرى الحديد والحجر الجيري بقيمة تصل إلى 345 مليار دولار، إضافة إلى الذهب الذي يقدر بنحو 297 مليار دولار. تنتشر هذه الثروات في أكثر من 5,300 موقع معدني في أنحاء المملكة.
إلى جانب المعادن التقليدية، اكتشفت المملكة مؤخرا عناصر حرجة واستراتيجية مثل النيوبيوم الذي يُقدر بقيمة 84 مليار دولار، والعناصر الأرضية النادرة بقيمة تقديرية تصل إلى 63 مليار دولار. تُستخدم هذه المعادن في تطبيقات وصناعات متطورة مثل الرقائق الإلكترونية والصناعات العسكرية، ما يعكس أهمية هذه الموارد في دعم التطور التكنولوجي والاقتصادي.
تساهم هذه الثروات بشكل كبير في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، ما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. تسعى المملكة من خلال خططها الاستراتيجية لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، الأمر الذي يعزز من مكانتها كمركز عالمي للإنتاج المعدني.