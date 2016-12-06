عمر فريد عالم– مكة المكرمة
برعاية كريمة من جلالة ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي حصدت كشافة الهيئة الملكية بينع درع التميز لأبطال رسل السلام للقطاعات الكشفية على مستوى المملكة والتي حققت فيها أعلى عدد ساعات عمل لمشاريع ومبادرات رسل السلام . جاء ذلك في حفل التكريم الذي أقيم في ختام ورشة العمل الثالثة لمنسقي رسل السلام وبحضور معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى ونائبه الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد وأعضاء المنظمة الكشفية العالمية
حيث تم تنفيذ ما يقارب (8000) ساعة عمل تطوعية في 60 مبادرة تطوعية قامت بها الفرق الكشفية بمدارس الهيئة الملكية بينبع بمشاركة اكثر من (650 مشارك ) من الأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة والقادة والرواد بالإضافة للمتطوعين .
الجدير بالذكر أن هذا التميز ما هو إلا امتداد للإنجازات الكشفية في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة بالهيئة الملكية بينبع وعكس صورة جلية وواضحة عن مدى الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود من مسؤولي الهيئة الملكية بينبع للتعليم والأنشطة الطلابية عموماً والكشفية خصوصاً والتي أخذت على عاتقها تقديم العطاءات المتميزة في العمل التطوعي والريادة في المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030 .
التعليقات 1
ابو احمد الزهراني
12/12/2016 في 6:16 ص[3] رابط التعليق
غريب امرك ياوكاد عندما تفرحي وتهتمي بنشر خبر المرأة وتسعي لاخراجها من بيتها القرار الذي ينبغي للمرأة ملازمته الا لضرورة
استشعري يا وكاد يوم القيامة
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