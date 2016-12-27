رشاد الخير – الرياض
نظم مجلس الغرف السعودية ممثلا في الأمانة العامة المساعدة لشئون سيدات الاعمال أمس الاثنين بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالجوف، زيارة لعدد من سيدات الاعمال لمنطقة الجوف، وذلك لما تمتلكه هذه المنطقة من فرص واعدة في العديد من القطاعات الإنتاجية.
ونوهت مساعد الأمين العام لشئون سيدات الاعمال بمجلس الغرف السعودية الدكتورة ريم بنت أحمد الفريان، إلى أن هذه الزيارة تمثل احدى مبادرات الأمانة لاستكشاف فرص استثمارية لسيدات الاعمال في هذه المنطقة التي تزخر بالعديد من الإمكانيات الاستثمارية، لافتة إلى أن وفد سيدات الاعمال متخصص في قطاعات مختلفة وحيوية.
وأكدت أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من أهم الأهداف الاستراتيجية لمجلس الغرف السعودية وهي المساهمة في تمكين المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والمرتبطة برؤية المملكة 2030م عن طريق رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 30%، معربة عن أملها بأن تسهم هذه الزيارة في تحقيق النتائج المرجوة منها.
وتضمن البرنامج لقاءات بعدد من الشركات ورجال وسيدات الاعمال في المنطقة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن زيارة المنطقة الأثرية بدومة الجندل وغيرها من المعالم التاريخية والحديثة في المنطقة.