في بادرة نادرة عكست وعي المجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التراث وتفاعلًا مع شعار»أبها عاصمة السياحة العربية 2017 م» انتهت أسرة آل عوضة (من أهالي قرية الغال بمنطقة عسير) من إعادة تأهيل وترميم حصن تراثي كان آيلًا للسقوط. واستجابت الأسرة لتوجيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير والتي حثت فيه الأهالي على أعمال الترميم، مبدية استعدادها لتقديم الدعم الفني.
من جهته، اعتبر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة هذه المبادرة من الأهالي خطوة رائعة ورائدة للمحافظة على التراث العمراني، وتعكس تجاوبًا ومثالًا وطنيًا رائعًا.
وقدَّم العمرة شكره وتقديره لأسرة آل عوضة، داعيًا جميع أهالي القرى التراثية بالمحافظة على تراثهم وتراث أجدادهم باعتباره أهم روافد رؤية ٢٠٣٠.