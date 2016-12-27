عمان (شينخوا) اعتبر الأردن اليوم (السبت) أن قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة “تاريخي“.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) فجر اليوم عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني قوله إن قرار مجلس الأمن الدولي “تاريخي ويعبر عن إجماع الأسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه في القدس وعلى أرضه التاريخية“.
وأردف المومني “أن تصويت 14 عضوا في مجلس الأمن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من جهة أخرى“.
وأضاف أن القرار “يؤكد أيضا موقف الأردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية في وجه السلام القائم على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين“.
ورأى “أن القرار يشكل خطوة إيجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا“.
وثمن المومني الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية التي أثمرت عن صدور هذا القرار التاريخي عن مجلس الأمن الدولي.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الآراضي الفلسطينية المحتلة بأغلبية 14 صوتا بعدما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت .