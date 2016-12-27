تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون 4 ” كراعي رئيسي للمعرض، الذي تنظمه غرفة الرياض، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وشركة الهضبة السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات غدا بالرياض.
كما ستشارك التنمية الاجتماعية و الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي والأيتام وذوي الاعاقة من خلال 14 ركن من أركان المعرض.
وتأتي مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و “هدف”، لعرض برامج ومبادرات ومشاريع الجهتين، واستعراض البرامج والحزم التدريبية لدعم ملاك المنشآت الصغيرة ضمن جهودهم في دعم الأسر المنتجة .
و سيتم خلال المعرض استعراض برنامج ” تسعة أعشار” الذي يسعى إلى دعم نمو المشاريع المنزلية الناشئة والقائمة, وتزويدها بالخدمات اللازمة للازدهار التجاري عبر مجموعة من البرامج والحلول من خلال منصة تسعة أعشار الإلكترونية, التي تمكن رواد الأعمال من تنسيق عمليات البيع والدفع ، وغيرها من الخدمات، وتستهدف رواد الأعمال الذين يطمحون لتنمية أعمالهم وتجارتهم المبنيّة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي , بالإضافة إلى استعراض بوابة الخدمات الالكترونية للوزارة.
وتسهيلا للأسر الضمانية وذوي الإعاقة سيتم تحديث بيانات المستفيدين من خدمات وكالتي الضمان والأسرة والرعاية عبر جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
يشار إلى أن المعرض ينطلق يوم غد الثلاثاء 28ربيع الاول 1438هـ الموافق 27 ديسمبر 2016م ولمدة 7 ايام، و يعد الأكبر من نوعه للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل في الشرق الأوسط.
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