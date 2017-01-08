الاحساء – زهير الغزال
قدمت الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني المحدودة في الشرق الاوسط شهادات الايزو 10015 )) الخاصة بإرشادات التدريب وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالمواصفة للبريد السعودي وتسلم رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة محمد صالح الطف الشهادة .
وأشادت الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني المحدودة على نظم التدريب والتنظيم التي تنتهجها مؤسسة البريد السعودي وتعد الشهادة هي الأولى من نوعها لمؤسسة متخصصة في الصناعة البريدية في المنطقة العربية
وأشارت الشركة إلى اعتزازها بمؤسسة البريد السعودي باعتبارها ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لاشتراطات الايزو ( 10015 ) متمنية لهم مزيداً من التوفيق والسداد.
من جانبه قال رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة الطف نحن نهتم بجودة المنتج في الصناعة البريدية كما نهتم بجودة التدريب من أجل فعالية منهجية للمستقبل مقدماً شكره للشركة على دورها الذي قامت به للتحقق من تطبيق المعايير الدولية لاشتراطات الأيزو ( 10015 ) متمنياً التوفيق لقطاع التدريب بالمؤسسة.
يذكر أن الشركة قدمت أكثر من ألف شهادة أيزو في مجالات مختلفة ونحو 1500 شهادة للتدريب في المنطقة العربية وهي شركة سعودية ألمانية تأسست عام 1975 وتهتم بالمعايير الدولية لأنظمة الأيزو في أكثر من 18 مجالاً.