الوكاد – جدة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.السعودية ان يكون حلول شهر رمضان في اعوام قادمة في غير فصل الصيف حيث اشار تقرير لها ان الصائمين سيودعون فصل الصيف في شهر رمضان المبارك الجاري، إذ لن يعود الصيام في فصل الصيف إلا بعد 25 عاماً قادمة.وارجع التقرير ذلك انه بحسب دوران الأرض حول الشمس، وهي التي تحدد فصول السنة الأربعة بحسب السنة الشمسية والتي تختلف عن السنة القمرية والذي يأتي شهر رمضان بها كتاسع شهورها بزيادة 11 يوماً عنها، فإن تزامن دخول شهور الصيف وهي «يونيو ويوليو وأغسطس» مع شهر رمضان لن يحدث إلا بعد 25 عاماً، إذ سيمر على الصائمين ثلاثة فصول أخرى هي: الربيع، والشتاء، والخريف، التي تتقاسم شهر رمضان بتسع سنوات لفصل الربيع يليها ثماني سنوات لكل من فصلي الشتاء والخريف.
وتوقعت أن يكون الطقس في رمضان شديد الحرارة في مناطق، وحاراً في مناطق أخرى نهاراً، وأن يعتدل الطقس في الليل على مناطق السعودية كافة.
وأوضحت في تقريرها الخاص بحالة الطقس خلال شهر رمضان لمكة المكرمة والمدينة المنورة لهذا العام (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن شهر رمضان المبارك يتزامن هذا العام مع شهر حزيران (يونيو) الذي يتسم بطقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار ويميل نسبياً إلى الاعتدال ليلاً. وأشارت الهيئة إلى أن الأجواء الحارة في المناطق المقدسة يمكن أن تتزامن في بعض الفترات خلال الشهر الكريم مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع ومدى الرؤية الأفقية جيدة عموماً، منوهاً في الوقت ذاته بأن وجود تشكيلات السحب الأفقية يمكن أن يتسبب في تدني الرؤية في بعض الفترات لأقل من خمسة كيلومترات بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
وتوقعت الهيئة أن يكون معدل درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة 43.9 درجة مئوية والصغرى 28.9 درجة مئوية كمتوسط خلال الشهر، في حين توقعت أن يكون متوسط درجات الحرارة للمدينة المنورة 42.9 درجة مئوية للعظمى والصغرى 28.6 درجة مئوية.
وبينت أن الرياح السطحية على مكة المكرمة ستكون غربية عموماً، ومعدل سرعة الرياح ما بين 12-18 كيلومتراً في الساعة، في حين ستكون الرياح السطحية على المدينة المنورة شمالية ومعدل سرعة الرياح يراوح ما بين 8 و16 كيلومتراً في الساعة