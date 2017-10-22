أمين عام مجلس الغرف ومدير عام دعم التصنيع الحربي في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار 2018

المحتوى السابق المحتوى التالي خطاب سياسي هام للعاهل السعودي في اول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي العراقي