تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، يطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، اليوم حفل افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض. وسيشارك في المبادرة أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم. لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة. المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية لدفع عجلة التقدم وسيبدأ اليوم الأول من المؤتمر بجلسة نقاشية يديرها أندرو روس سوركين من شبكة سي إن بي سي، ويشارك فيها خبراء ماليون لمناقشة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية الجديدة اللازمة لدفع عجلة التقدم. كما ستناقش الجلسة على وجه التحديد الاتجاهات الصاعدة والتي يرجح أن يكون لها التأثير الأكبر، وكيف يمكن لقيادات القطاعين العام والخاص استغلالها لتحقيق النجاح. ويشارك بالحديث في هذه الجلسة كل من: الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، فيكتور تشو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك، كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ديفيد ماكورميك، الرئيس التنفيذي المشارك لبريدجووتر أسوشيتس، المهندس أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية التواصل الاجتماعي والعلوم الطبية، والبنية التحتية الذكية، والتي بدأت تتكامل الآن لإعادة ابتكار المدن في القرن الحادي والعشرين. وتدير هذه الجلسة ماريا بارتيرومو، محررة شؤون الأسواق العالمية بشبكة فوكس بزنس، مع مشاركة أسماء، من ضمنهم ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ومارك رايبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة بوسطن دايناميكس. مشروعات عملاقة وابتكارات قطاع الطاقة وستشتمل المبادرة على معرض للمشروعات العملاقة المستقبلية والتي تعد جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 .وسيمثل فرصة للمشاركين للاطلاع على ملامح المستقبل في تجربة فريدة ومتميزة تعتمد على أحدث التقنيات. ويختتم اليوم الأول بلقاء يضم شخصيات بارزة من قطاع الطاقة في منتدى «الطاقة لكوكب مستدام»، لمناقشة التقنيات والابتكارات التي ستعيد رسم ملامح قطاع الطاقة في السنوات العشر المقبلة. مستقبل اقتصاد المعلومات وتحفيز النمو كما ستكون هنالك جلسات أخرى تتناول موضوعات بالغة الأهمية، من بينها مستقبل اقتصاد المعلومات، والقيادة والشراكة في عصر عدم التيقن، وطبيعة السياسات القادرة على تحفيز النمو. وتهدف الجلسات النقاشية في الأيام الثلاثة من انعقاد المبادرة، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركاء المعرفة الرسميين للفعالية (وهم مجموعة بوسطن الاستشارية، وإرنست آند يونغ، وماكنزي، وأوليفر وايمين)، إلى تفعيل الحوار الذي يقوده الخبراء حول سبل تمكين المجتمعات والشركات من تحقيق عوائد مالية مستدامة. تنويع الاقتصاد بالاستثمار في الطاقة المتجددة ويعقد المنتدى في فترة تشهد تقلبًا في أسعار النفط وتقدمًا كبيرًاعلى صعيد تقنيات الطاقة والبيئة، وسيتم نقاش تحديات تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة. ومن بين المتحدثين في هذا المنتدى: المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رايتشل كايت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع، جون رايس، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة جنرال إلكتريك
وقد توافدت اعداد كبيرة من الشباب /الشابات السعوديين المتخصصين في الاستثمار والمالية العامة والموارد من الصباح الباكر على مقر الملتقى وتم انتقالهم بالحافلات الي مقر المؤتمر
واثار اعداد الشباب انتباه عدد من الاجانب وانبهارهم باعداد الشباب السعوديين