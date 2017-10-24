تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، ورشةَ عمل للتعريف بمبادرة إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، الاثنين 10 صفر، بالتعاون مع الغرفة التجارية بأبها، بمقر الأخير، وذلك ضِمن عدد من ورش العمل التي نفّذتها الهيئة في عدد من مناطق المملكة.
وتهدف الورشة للتعريف بمبادرة إقراض المشاريع السياحية، ومسارات التمويل وشروطها، وإجراءات العمل الخاصة بها، ومقابلة المستثمرين لتقديم الدعم والتحفيز لهم؛ لتبني المشاريع السياحية في قطاع الإيواء؛ مبيناً أنها تُعَد المرحلة الثانية من مراحل التعريف بالمبادرة.
كما تأتي الورشة استكمالاً للجهود والتنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة المالية؛ حيث يجري استقبال طلبات الإقراض من خلال فروع الهيئة في المناطق.
يذكر أن برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية صدر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 13/ 4/ 1436هـ، بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يُراعَى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة، بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، وكذلك الوجهات السياحية الجديدة، كما قامت الهيئة برفع البرنامج ضمن مبادراتها، وجرى اعتمادها ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني2020″.