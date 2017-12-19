تيانجين (شينخوا) تعتزم شركة (ديدي تشوشينغ) الصينية الرائدة في خدمات تأجير السيارات عبر الإنترنت، شراء المزيد من السيارات الكهربائية لبناء أسطول أكبر من تلك السيارات لتقديم خدماتها لنقل الركاب.
ووقعت (ديدي تشوشينغ) اتفاقا إطاريا للشراء مع شركة (إن إي في إس) لإنتاج السيارات الكهربائية في بلدية تيانجين بشمالي الصين يوم الثلاثاء، لكن الطرفين لم يكشفا عن تفاصيل عملية الشراء المزمعة.
وقال يانغ جيون، نائب رئيس (ديدي تشوشينغ)، إن الشركة تخطط لامتلاك أسطول مؤلف من مليون سيارة كهربائية بحلول 2020.
وأضاف أنه نظرا لأن سيارات الشركة تُستخدم أكثر بكثير من سيارات الأسرة العادية، فإن سيارات الأجرة الكهربائية يمكن أن ترشد على نحو كبير استهلاك الوقود.
وأوضح يانغ “لم نصل بعد إلى الوقت الأمثل حتى تقوم الأسر الصينية العادية بشراء سيارات كهربائية نظرا لأسعارها المرتفعة نسبيا والافتقار لمحطات الشحن، إلا أنه من الجدير استخدامها في نظام النقل الحضري لأنها فعالة على صعيد تكلفة استهلاك الطاقة.”
وبحسب يانغ فإن (ديدي تشوشينغ) تتيح خدمات عدة حسب الطلب في أكثر من 400 مدينة صينية، بما في ذلك السيارات التشاركية وسيارات الأجرة والحافلات وخدمة السائق البديل وتأجير السيارات وغيرها، حيث تتعاطى الشركة مع ما يصل إلى 28 مليون عملية توصيل للركاب في اليوم المزدحم.
وأضاف أن “كيفية تقديم عملية نقل فعالة ومنخفضة الكربون ظل دوما الشاغل الرئيسي للشركة“.