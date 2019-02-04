وفقا لما نشرته صحيفة المدينة اليوم الاثنين 4 فبراير كشف أمین العاصمة المقدسة المھندس محمد القویحص، عن تسلیم بعض المشاریع التي كانت تشرف الأمانة علیھا في منطقة مكة المكرمة إلى الھیئة الملكیةالجدیدة التي تمت الموافقة على انشاءھا مؤخراً لاستكمال ما تبقى من ھذه المشاریع، لأن الھیئة الملكیة قد منحت لوائح وأنظمة قویة، وبموجب صلاحیاتھا فأن لھاالحق في مراقبة ومتابعة بعض المشروعات التي كانت الأمانة مسؤولة عنھا بالمنطقة، كما سیتم سحب بعض الصلاحیات والاختصاصات من بعض الجھات الحكومیةبالمنطقة بما في ذلك الأمانة، وتسلیمھا إلى الھیئة الملكیة بھدف تطویر المنطقة ونقلھا إلى المناطق الحضاریة، وستكون ھناك مشاریع تنمویة وخدمات ممیزة سیتمإنشاؤھا وفقا لتطلعات القیادة الرشیدة والمواطن، وذلك بالتنسیق والتعاون مع الھیئة الملكیة.
وأوضح القویحص أن أمانة العاصمة المقدسة وعلى الرغم من سحب بعض الصلاحیات والمشاریع منھا ، فھي ستبقى واحدة من أھم أجھزة الدولة وستواصل بذل جھودكبیرة لخدمة سكان مكة المكرمة وخدمة الحجاج والمعتمرین، وتشمل البنیة التحتیة بمختلف مرافقھا من طرق وإنارة وجسور وأنفاق وشبكات تصریف السیول ، وغیرھامن مرافق وخدمات، وأشار إلى مشاریع الأمانة لتحسین مداخل مكة المكرمة، وتأھیل طرق المشاة في المشاعر، وتأھیل مواقف السیارات، وتطویر الأحیاء، وتحسینالحدائق وخدمات النظافة ومبادرات مكة الذكیة، ّ وبشر أمین العاصمة المقدسة بنقلة نوعیة في حركة النقل بمكة المكرمة من خلال أسطول من الحافلات العامة، وبمصنعلمعالجة النفایات وبالعمل على تحقیق رؤیة المملكة 2030 بأفضل الوسائل.
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