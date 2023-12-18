بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد وصوله اليوم، لدولة الكويت، واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله -.
وكان في استقبال سمو ولي العهد، بالمطار الأميري صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن جزيل شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الكويت وشعبها في مصابهم.
كما كان في استقبال سمو ولي العهد سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، وأسرة سمو أمير دولة الكويت الراحل وعدد من أصحاب السمو الشيوخ.
وقد رافق سمو ولي العهد كل من : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد ، ومعالي مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ بدر العساكر ، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي.
هذا وقد غادر سمو ولي العهد دولة الكويت، حيث كان في وداعه سمو أمير دولة الكويت
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