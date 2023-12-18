نيودلهي 17 ديسمبر 2023 (شينخوا)
ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الأحد أن حادث الاختراق الأمني الذي وقع في مجلس النواب بالبرلمان الهندي (المعروف محليا باسم لوك سابها) “خطير للغاية”.
وقال مودي إن المسألة “ليست بحاجة إلى جدال”؛ بل تتطلب إجراء “تحقيق مفصل” لإيجاد من يقفون وراءها.
في يوم الأربعاء، قفز شابان إلى داخل لوك سابها من المعرض الفني المخصص للزوار وأطلقا عبوات من الدخان الملون أثناء سير الإجراءات.
وفي نفس الوقت تقريبا، اعتقلت الشرطة شخصين آخرين — رجل وامرأة — خارج البرلمان، حيث كان بحوزتهما أيضا عبوات من الدخان الملون التي انفجرت وانبعثت منها أعمدة من الدخان الأصفر.
وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص الأربعة، ألقت الشرطة حتى الآن القبض على شخصين آخرين على صلة بهذه المسألة. وتفيد التقارير بأنهم أخبروا المحققين بأن هدفهم كان لفت الانتباه إلى مشكلات العنف والبطالة والمزارعين في مانيبور.
وطالب نواب المعارضة وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه بإصدار بيان حول الاختراق الأمني الذي وقع داخل البرلمان.
وقد عطلت هذه المسألة سير الإجراءات في مجلسي البرلمان.
وتم إيقاف 13 عضوا من مجلس النواب وعضو من مجلس الشيوخ (المعروف محليا باسم راجيا سابها) عن العمل بعد أن طالبت المعارضة وزير الداخلية بإصدار بيان حول الأمر.
وقال رئيس مجلس النواب (لوك سابها) يوم السبت إنه قد تم تشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى لإجراء تحقيق معمق في حادث الاختراق الأمني