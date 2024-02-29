تقرر أن تتولى اللبنانية فرح دخل الله مهام المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلنطي “ناتو” اعتبارا من الأول من مارس المقبل لتصبح بذلك أول سيدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب الدولي المهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمين العام للحلف يانس ستولينبيرج، رحب فيه بـ”دخل الله” وأشاد بقدراتها العالية على التواصل بما يعزز من دور الناتو في عالم اليوم الذي يموج بالصراعات و يعبر عن رؤية الحلف لحلها ولتعزيز الأمن الجماعي لأعضائه.
جدير بالذكر أن فرح دخل الله حاصلة على بكالوريوس في الفنون السمعية والبصرية والإعلام من جامعة القديس يوسف اللبنانية عام 2004 وبعد ذلك حصلت على دبلوم في الإعلام والاتصال السياسي من كلية لندن للعلوم الاقتصادية عام 2006.
ويأتي تولي فرح دخل الله لهذا المنصب خلفا للناطقة الحالية للحلف ونا لونجيسكو التي شغلت هذا المنصب في الفترة من 2010 وحتى نهاية 2023.
وتمتلك فرح دخل الله – الحاصلة على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج البريطانية عام 2009 – خبرة طويلة في مجال الإعلام والاتصال والدبلوماسية العامة.. وكان آخر منصب شغلته هو الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، وقبلها عملت في إدارة إعلام الأمم المتحدة بمكتب المفوض السامي لشئون اللاجئين في دمشق، وفي القطاع الخاص عملت كمسؤولة إعلامية في مؤسسات اقتصادية كبرى غير حكومية منها بينها مؤسسة استرازينيكا النمساوية لإنتاج الأدوية كما سبق لها العمل كمترجمة في وكالات أنباء أجنبية عديدة.
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