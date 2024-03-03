03/03/2024   5:29 م

ليلة ثقافية عن الرحل عبد العزيز البابطين في الرياض

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الوكاد المحرر الثقافي

نظم مركز سعود البابطين الخيري الثقافي بلتعاون مع جمعية الادب والترجمة امسية ثقافية ادارها د زياد الدريس وشارك فيها

د عبازيز خوجة وزير الاعلام السابق محمد رضا نصر الله

الشاعر فواز اللعبون وعقب عليه عدد من الحضرين والحاضرات

وقد نشرت الوكاد ورقتي الكنور عبد العزيز و محمد رضا نصر الله تجونها فى مقالات كتاب الوكاد

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ليلة ثقافية عن الرحل عبد العزيز البابطين في الرياض

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