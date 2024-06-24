الرياض 23 يونيو 2024 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) عن اعتمادها لتكون وجهة سياحية رسمية للسياح من الصين، ابتداء من 1 يوليو 2024.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء القرار بعد سلسلة من الاجتماعات ومذكرات التفاهم والتعاون المثمر والمشترك بين القطاع السياحي السعودي والصيني.
وقال وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد بن عقيل الخطيب إن إدراج المملكة وجهة سياحية معتمدة ورسمية للسياح من الصين يعد خطوة مهمة تتوج الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين القطاع السياحي السعودي والصيني.
وكشف بأن المملكة تستهدف جذب أكثر من 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030، كثالث أكبر مصدر للسياح القادمين إلى المملكة، مؤكداً أن جميع الإمكانيات والتسهيلات مهيأة لاستقبال السياح من الصين والترحيب بهم للاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية وملهمة.
من جانبه وصف سفير المملكة لدى الصين عبد الرحمن بن أحمد الحربي اعتماد الصين للمملكة وجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين، بأنها خطوة إيجابية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين في شتى المجالات، ويؤكد عمق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات المميزة لضمان تجربة سياحية سلسة وممتعة وآمنة للسائح الصيني، عبر تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وتخفيض تكاليفها، ورفع الطاقة الاستيعابية في الرحلات الجوية إلى أكثر من 130%، وتضمين اللغة الصينية بالمطارات والوجهات والمواقع السياحية والمنصات الرقمية لموقع ((روح السعودية))، مع إتاحة أنظمة الدفع التي يفضلها السائح الصيني مثل “يونيون باي”.
وقد جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض ITB الذي أقيم مؤخرا في مدينة شنغهاي الصينية، التي سلطت من خلاله، منظومة السياحة السعودية الأضواء على العديد من القرارات والخطوات المميزة، التي تفتح آفاقا جديدة من التعاون لجذب السياح من جمهورية الصين الشعبية، وتحسين تجربتهم السياحية، بداية من مرحلة التخطيط للزيارة واختيار الوجهة، وحتى العودة بالسلامة إلى وطنهم، حيث تضاعفت سعة المقاعد الجوية خلال 2024 كما أعلنت الخطوط السعودية عن إطلاق 9 رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض وجدة إلى المدن الرئيسيةي الصين، وبهذا الصدد، أعلنت ثلاث شركات طيران صينية هي ((تشاينا آير)) و((شرق الصين)) و((جنوب الصين)) عن رحلات مباشرة إلى مدن المملكة.