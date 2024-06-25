25/06/2024   9:17 ص

وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية

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بكين 19 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 25 يونيو 2024 م واس
بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.
وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية

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