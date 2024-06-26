تسارعت أعمال وخطط جامعة الملك عبدالعزيز في مجال الأبحاث العلمية في المياه؛ لدعم مشروعات مركز التميز في تقنية تحلية المياه؛ بما يتطابق مع خطتها الإستراتيجية للتحول إلى جامعة بحثية رائدة؛ وذلك بامتلاكها أكبر المعامل والتجهيزات الفنية المتطورة وقاعدة بحثية عريضة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والفنيين ذوي الخبرة في مجالات تقنية تحلية المياه.
واستفاد من أعمال هذا المركز الأقسام العلمية والكليات والمراكز البحثية المتخصصة وذات الصلة بتحلية المياه ومجالات الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه؛ بالتعاون مع كليات علوم البحار، وكلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، ومركز أبحاث المياه، ومركز التميز في الدراسات البيئية؛ حيث هيأت الجامعة معامل تحلية المياه بالتناضح العكسي، وانتقال الحرارة بالاتصال المباشر، وانتقال الحرارة التقليدي، ومحطة معالجة المياه واسترجاع المعادن، ومعمل تحليل المياه، ومعمل المواد، ومعمل التآكل وغيرها؛ إضافة لاحتضانها موقعين على ساحل البحر الأحمر الأول في مدينتي جدة و رابغ.
وتسعى الجامعة عبر مركز التميز في تقنية تحلية المياه؛ للاستثمار في إيجاد مصادر أخرى للمياه لتلبية احتياجات جميع القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية من المياه العذبة؛ مما يتعايش مع تصدر المملكة كأكبر منتج للمياه المحلاة على الصعيد العالمي؛ حيث حرصت رؤية 2030 على تشجيع المؤسسات البحثية المحلية لتكريس الأبحاث التطويرية في هذا المجال من خلال رصد ميزانيات عالية بشكل مستمر.
كما تحرص الجامعة عبر هذا المركز على إيجاد تقنيات تحلية مياه ذات كفاءة عالية من خلال التقطير الغشائي وهيدرات الغاز وذلك بالتزامن مع العمل على تطوير تقنيات التحلية الحالية كتقنيات التحلية الغشائية وتقنيات التحلية بالطاقة الشمسية؛ مع استقطاب الكفاءات العالية في المجال البحثي والمجال التقني وتوفير بيئة بحثية وتطورية عالية الجودة من خلال تزويد طاقم العمل بالأدوات اللازمة من أجهزة علمية متخصصة عالية الجودة.
وتركز الجامعة في مجال تقنية تحلية المياه على انشاء شراكات بحثية مع جهات محلية وعالمية يتم من خلالها العمل على مشاريع بحثية متعددة الأطراف كما لا تنحصر الشركات على المجال البحثي؛ حيث عقد المركز العديد من الشراكات مع القطاع الخاص يتم من خلالها حل مشاكل تقنية ذات أهمية لتلك القطاعات.
يذكر أن رؤية مركز التميز في تقنية تحلية المياه؛ تتمثل في الإسهام في الجهود المبذولة لجعل المملكة تتبوأ الريادة في تطوير تقنيات تحلية المياه وتطبيقاتها بشكل مستدام؛ وذلك وفق رسالته المتمثلة في تحسين اقتصاديات تحلية المياه المالحة من خلال دعم وتطوير التقنيات المختلفة للتحلية، وتوطين تقنيات تحلية المياه من خلال الأبحاث المبتكرة ونقل التكنولوجيا، وتدريب جيل جديد من الباحثين القادرين على القيام بأبحاث متميزة ونوعية وبرامج تطويرية عالية الجودة.
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