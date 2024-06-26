قال أنور المضف وزير المالية الكويتي أن أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قرر فتح مكتب في السعودية.
وأضاف الوزير المضف في بيان صحفي نقتله “كونا”، “أن ما تشهده السعودية من تطور ونمو اقتصادي كبير أدى إلى خلق بيئة استثمارية غنية جذبت انتباه العالم أجمع كما أن اقتصاد السعودية من ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم وهي عضو دائم في مجموعة العشرين (جي 20) ولها دور بارز ومؤثر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتشهد تصاعدا ملحوظا بأهميتها الاقتصادية والاستثمارية وتعاظم دورها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية”.
وأشار أنه “من خلال تواجد تمثيلي للهيئة العامة للاستثمار في المملكة ستتمكن الهيئة من استكشاف الفرص الاستثمارية واقتناصها وهو الأمر الذي سيزيد بالتأكيد من آفاق التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة لتعزيز التنمية الاتصادية في البلدين”.
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